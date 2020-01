Das Investment-Volumen in heimische Immobilien hat im Vorjahr eine nie da gewesene Höhe erreicht. Mit 5,9 Mrd. Euro sei ein neuer historischer Rekord aufgestellt worden, erklärte der Immo-Consulter CBRE am Dienstag. Experten hatten bereits im Herbst ein neues Allzeithoch für möglich gehalten. Bei passenden Produkten hätte das Volumen 2019 sogar noch höher sein können, so CBRE. Mit den 5,9 Mrd. Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...