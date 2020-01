Nach mehrmonatigen Tests erlaubt Twitter jetzt das Schalten von Werbung ganz oben im sogenannten Explore-Tab - auch in Deutschland. Billig ist das Ganze aber sicher nicht. Schon im Sommer 2018 hatte Twitter mit Tests für seine neue Werbeoption "Promoted-Trend-Spotlight" begonnen. Zunächst konnten nur ausgewählte Werbekunden in den USA, Großbritannien und Japan die Anzeigen ganz oben im sogenannten Explore-Tab ausprobieren. Der Explore-Tab ist in der deutschen Twitter-Version unter Entdecken zugänglich und zeigt Nutzern die aktuellen Trends ihrer jeweiligen Region...

Den vollständigen Artikel lesen ...