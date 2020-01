London (www.fondscheck.de) - Der digitale Vermögensverwalter Moneyfarm ist vom Istituto Tedesco di Qualità e Finanza, dem Deutschen Institut für Qualität und Finanzen, als "Bester Vermögensverwalter 2020" in Italien ausgezeichnet worden, so Moneyfarm in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...