CV22FS und CV2FS erfüllen die Anforderungen der funktionalen Sicherheitsvorschriften gemäß ASIL B (Automotive Safety Integrity Level)

Ambarella, Inc. (Nasdaq: AMBA), ein im Silicon Valley ansässiges Unternehmen für künstliche Intelligenz im Bereich Bildverarbeitung, gab heute die CV22FS- und CV2FS-Fahrzeugkamerasysteme auf Chips (SoCs) mit CVflow KI-Verarbeitung und ASIL B-Compliance bekannt, die sicherheitskritische Anwendungen ermöglichen. Beide Chips zielen auf nach vorne gerichtete ADAS-Monokular- und Stereovisionskameras sowie auf ECUs für L2+ und höhere Autonomie ab. Die Modelle CV22FS und CV2FS zeichnen sich durch einen äußerst geringen Stromverbrauch aus und ermöglichen es Tier-1-Unternehmen und OEMs, die Leistungsanforderungen des NCAP (New Car Assessment Program) im Hinblick auf den Stromverbrauch von Single-Box-Front-ADAS-Kameras mit Windschutzscheibe zu übertreffen. Weitere mögliche Anwendungen für die Prozessoren sind elektronische Spiegel mit Totwinkelerkennung (BSD), Überwachungskameras für Fahrer und Fahrerkabine sowie Rundumsichtmonitore (AVM) mit Einparkhilfe.

Ambarella unveils CV22FS and CV2FS automotive camera chips for ADAS applications during CES 2020 with endorsements from partners HELLA Aglaia and ZF. (Graphic: Business Wire)