Mit einer eigens entwickelten Plattform für autonomes Fahren auf der Basis des SoC Snapdragon Ride Safety will Qualcomm im Mobilitätsmarkt der Zukunft mitmischen. Qualcomm nutzt die Consumer Electronics Show im US-amerikanischen Las Vegas für eine Ankündigung der besonderen Art. Auch der Chiphersteller will sich künftig einen Anteil am Zukunftsmarkt des autonomen Fahrens sichern. Dabei soll die Snapdragon-Ride-Plattform ein Problem beheben, von dem wir heute noch gar nichts merken. Es geht um das Problem der steigenden Abwärme immer leistungsfähiger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...