Der Bitcoin knackte heute zeitweise die Marke von 8000 US-Dollar. Das ist der höchste Stand seit November 2019. Offenbar ist die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung der Welt im Zuge der Iran-Krise unter Anlegern wieder beliebter, so die dpa. Am Dienstagnachmittag seht der Bitcoin immer noch mehr als 4,5 Prozent im Plus. Ein Bitcoin kostet derzeit 7.933 US-Dollar Auch andere große Kryptowährungen ...

