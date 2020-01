Thales hat einen Vertrag mit dem Department of Transport and Main Roads von Queensland und lokalen KMUs von Queensland, Code Heroes und Aliva über eine Kooperation bei Konzeption, Entwicklung und Bereitstellung der ersten digitalen Führerschein-App des Staates geschlossen

Die digitale Führerscheinlösung wird Anfang 2020 an der Fraser Coast in einer Pilotphase getestet, anschließend auf andere regionale Standorte ausgedehnt und schließlich mehr als 3,7 Millionen Bürgerinnen und Bürgern von Queensland landesweit zur Verfügung gestellt

Erstmals wird in Australien die digitale Führerscheinlösung den internationalen ISO-konformen mobilen digitalen Führerscheinstandards entsprechen, sodass die digitalen Führerscheine des Staates in über 18 Ländern weltweit anerkannt und verwendet werden können, darunter den USA, Großbritannien und Frankreich

Thales hat einen Vertrag mit dem Department of Transport and Main Roads (TMR) von Queensland in Australien und lokalen KMU aus Queensland, Code Heroes und Aliva über eine Kooperation bei Konzeption, Entwicklung und Bereitstellung der ersten digitalen Führerschein-App des Staates geschlossen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte.

Thales Gemalto Digital ID Wallet (Photo: Thales)

Thales arbeitete bei der Entwicklung einer vollständig integrierten App-basierten Lösung, die mehrere digitale Identitätsnachweise aus verschiedenen Quellen verwalten kann, eng mit dem TMR und seinen Kunden zusammen. Die umfassende Lösung mit integrierter Backend-Plattform mit Managed Services baut auf der Technologie Digital ID Plattform und Wallet der nächsten Generation von Gemalto auf, einem weltweit bewährten und sicheren Bereich auf dem Smartphone für alle digitalen Identitätsnachweise des Inhabers.

Thales schloss die Übernahme von Gemalto im April 2019 parallel zum Beschaffungsprozess des TMR ab, erwarb eine Reihe komplementärer Technologien und Kompetenzen und festigte so seinen Status als weltweit führendes Unternehmen für digitale Identität und Sicherheit.

Die digitale Führerschein-Komplettlösung nutzt eine App zum Schutz der Privatsphäre als sicheren digitalen Tresor zum Speichern verschiedener digitalisierter offizieller Dokumente, angefangen beim Führerschein über den Lichtbildausweis und Schiffsführerschein bis hin zur Fahrzeugregistrierung des Inhabers. Die innovative Lösung bietet einen einfachen Zugriff per Smartphone, während sie dem Besitzer die volle Kontrolle über seine personenbezogenen Daten und die Freiheit bietet, konkret zu entscheiden, welche Informationen er zu welcher Zeit mit wem teilen möchte.

Die App wird den Bürgerinnen und Bürgern von Queensland zudem einen sicheren Gateway für den Zugang zu den Online-Diensten des TMR bieten und die Ausweitung auf andere Online-Dienste der Regierung des Bundesstaates in der Zukunft ermöglichen.

Die innovative Lösung wird Anfang 2020 an der Fraser Coast in einer Pilotphase getestet, anschließend auf andere regionale Standorte ausgedehnt und schließlich mehr als 3,7 Millionen Bewohnern von Queensland landesweit zur Verfügung gestellt.

Erstmals wird in Australien der digitale Führerschein von Queensland dem internationalen ISO-konformen mobilen digitalen Führerscheinstandard entsprechen, sodass die digitalen Führerscheine des Staates in über 18 Ländern weltweit anerkannt und verwendet werden können, darunter den USA, Großbritannien und Frankreich.

Chris Jenkins, CEO von Thales Australia, sagte:

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Regierung von Queensland bei der Bereitstellung unserer sicheren Lösung Digital ID Wallet. Dies ist der erste Großauftrag in Australien und das Resultat der Fusion von Thales und Gemalto. Die Zusammenführung zweier Technologiegiganten hat die Position von Thales als weltweit führenden Anbieter für digitale Sicherheit gestärkt. Der Vertrag über die Ende-zu-Ende-Lösung für den digitalen Führerschein in Queensland belegt den Erfolg der Integration."

Gemalto bietet Lösungen am Puls des modernen Lebens, von der Zahlungs- bis zur Unternehmenssicherheit und dem Internet der Dinge. Wir authentifizieren Personen, Transaktionen und Objekte, verschlüsseln Daten und schaffen Mehrwert für Software so können Unternehmen und Regierungen sichere digitale Dienste für Milliarden Menschen und Dinge bereitstellen.

Über Thales

Die Menschen, auf die wir uns alle verlassen, wenn sich die Welt weiterdrehen soll, vertrauen ihrerseits auf Thales. Mit 80.000 Beschäftigten in 68 Ländern erzielte Thales 2018 einen Umsatz von 19,0 Milliarden Euro.

Mit 80.000 Beschäftigten in 68 Ländern erzielte Thales 2018 einen Umsatz von 19,0 Milliarden Euro.

Thales Digital Identity Security

Vanessa Viala

+33 607340034

Vanessa.Viala@thalesgroup.com

Thales Australia

Jasmin Hilleard

+61 420 903 636

Jasmin.Hilleard@thalesgroup.com.au