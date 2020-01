Mainz (ots) - Seinen Einstand gibt er am Mittwoch, 8. Januar 2020, 9.05 Uhr, bei "Volle Kanne - Service täglich" im ZDF: Mario Kotaska kocht künftig für die Zuschauer des ZDF-Vormittagsmagazins - im Wechsel mit dem bisherigen "Volle Kanne"-Koch Armin Roßmeier. Unter dem Titel "Kotaska kocht" präsentiert der 46-jährige Sternekoch den ZDF-Zuschauern saisonale, regionale und nachhaltige Küche mit Gerichten, die sich ohne Schwierigkeiten nachkochen lassen.Mario Kotaska hat seine Koch-Kompetenz bereits seit 2014 als Juror und Moderator in "Die Küchenschlacht" im ZDF und bei diversen Auftritten im "ZDF-Fernsehgarten" einbringen können. Nach einer Kochlehre im Gourmetrestaurant "Imperial Schlosshotel Bühlerhöhe" verhalf Mario Kotaska dem Gourmetrestaurant "Adermann" in Berlin als Sous-Chef 2001 zum ersten Michelin-Stern. Von 2003 bis 2011 war er Küchenchef im "La Société" in Köln, mit dessen Küche er 2006 einen Stern vom Guide Michelin erhielt. Heute ist er Genussbotschafter der Stadt Köln, betreibt mit seinem Kollegen Ralf Zacherl in Berlin ein Restaurant und eine Genussschule und kocht daheim als Selbstversorger mit dem, was der Garten und die eigenen Hühner hergeben.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/vollekannePressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/volle-kanne-service-taeglich-2/Sendungsseite: https://zdf.de/verbraucher/volle-kannehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4485690