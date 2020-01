BNP Paribas Securities Services verlängert die Lizenz für Temenos Multifonds Global Accounting und Temenos Multifonds Global Investor bis 2028.

Die einheitliche, globale Software-Plattform von Temenos sorgt für das globale Fondsverwaltungsgeschäft von BNP Paribas für optimale Effizienz.

Das Bankensoftware-Unternehmen Temenos (SIX: TEMN) gab heute bekannt, dass BNP Paribas Securities Services seine Lizenz für Temenos Multifonds Global Accounting und Temenos Multifonds Global Investor verlängert hat. Die einheitliche, globale Softwareplattform und das integrierte Betriebsmodell von Temenos werden eine lokalisierte Buchhaltung und Berichterstattung ermöglichen, um die betrieblichen Abläufe der Fondsverwaltung von BNP Paribas Securities Services zu unterstützen.

BNP Paribas Securities Services ist seit mehr als 20 Jahren ein Partner von Temenos und hat die Fondsverwaltungsplattform von Temenos zunächst in Luxemburg eingeführt, um die vorhandene alte Softwarearchitektur zu ersetzen und die grundlegende Skalierbarkeit zu gewährleisten, die BNP Paribas benötigt, um neue Länder schnell auf die globale Plattform zu bringen. Durch den Einsatz einer skalierbaren Plattform und die Möglichkeit einer stärker automatisierten, ausnahmebasierten Verarbeitung wird BNP Paribas Securities Services von einer größeren betrieblichen Effizienz, reduzierten Kosten und neuen Wachstumsmöglichkeiten profitieren.

Im Rahmen dieser langjährigen strategischen Partnerschaft hat Temenos kürzlich die Integration von Temenos Multifonds Global Accounting in das inländische Fondsverwaltungsgeschäft von BNP Paribas Securities Services in Frankreich abgeschlossen. Das Projekt wurde in weniger als zwei Jahren abgeschlossen und umfasste 1.300 Fondskonten, die mehr als 20 des gesamten französischen Marktes ausmachten.

Alain Pochet, Head of Client Delivery bei BNP Paribas Securities Services, kommentierte: "Wir freuen uns, die strategische, langjährige Partnerschaft mit Temenos fortzusetzen. Temenos' Investitionen in Forschung und Entwicklung bedeuten für uns, dass wir auch weiterhin von innovativer Bankensoftware der nächsten Generation profitieren werden, die es uns ermöglicht, die operative Effizienz zu steigern und unser Betriebsmodell zu rationalisieren, um neue Länderorganisationen schnell in unsere Plattform aufzunehmen und unser Geschäft kontinuierlich auszubauen."

Max Chuard, CEO, Temenos, sagte: "Es ist ein großes Privileg, BNP Paribas Securities Services bei der weiteren Optimierung der globalen Fondsverwaltung und der Steigerung der operativen Effizienz zu unterstützen. Im Laufe der langjährigen Partnerschaft haben wir unsere Ziele konsequent auf die von BNP Paribas ausgerichtet, die unsere marktführenden Produkte zur Verbesserung ihrer Fondsverwaltung durch hochentwickelte Workflow-, Produktions- und Kontrolltechniken integriert hat. Mit einer 20-jährigen Erfolgsgeschichte bei der Bereitstellung führender Fondsverwaltungssoftware, die Vermögenswerte in Höhe von 7 Billionen US-Dollar und mehr als 30.000 Fonds in 30 Ländern unterstützt, verfügt Temenos über das Konzept für eine transformative Software, die größere Effizienz und geringere Kosten bietet und es unseren Kunden ermöglicht, zukünftige Wachstumschancen zu nutzen."

Ende

Über BNP Paribas

BNP Paribas Securities Services, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der BNP Paribas-Gruppe, ist ein führender globaler Anbieter von Depot- und Wertpapierdienstleistungen. Gestützt auf die Stärke der BNP Paribas-Gruppe bieten wir Multi-Asset-Post-Trade- und Asset-Service-Lösungen für Marktteilnehmer auf Käufer- und Verkäuferseite, Unternehmen und Emittenten. Mit einer globalen Reichweite, die mehr als 90 Märkte abdeckt, ist unser Netzwerk eines der umfangreichsten der Branche und ermöglicht es unseren Kunden, ihre Anlagemöglichkeiten weltweit zu maximieren.

https://securities.bnpparibas.com/

Über Temenos

Die in Genf ansässige Temenos AG (SIX: TEMN) ist weltweit führender Anbieter von Bankensoftware und engagiert sich als Partner von Banken und anderen Finanzinstituten für die Transformation ihres Geschäfts und Stärkung ihrer Wettbewerbsfähigkeit in einem sich schnell ändernden Markt. Temenos verarbeitet die täglichen Transaktionen von über 3.000 Banken aus aller Welt, darunter 41 der Top-50-Banken, sowie die Interaktionen von mehr als 500 Millionen Bankkunden. Temenos liefert cloudnative, cloudagnostische Softwareprodukte für Frontoffice- und Kernbanking-Funktionen, Zahlungsverkehr sowie Fonds- und Vermögensverwaltung, damit Banken durchgängige, reibungslose Kundenerfahrungen bieten und operative Bestleistungen erzielen können.

Mit der Software von Temenos können die erstklassigen Kunden des Unternehmens nachweislich branchenführende Aufwand-Ertrag-Verhältnisse von 25,2 und Eigenkapitalrenditen von 25,0 erzielen, 2x mehr als der Branchendurchschnitt. Diese Kunden investieren außerdem über 53 ihres IT-Budgets für Wachstum und Innovation gegenüber Instandhaltung, ein Wert, der 2,5x besser ist als der Branchendurchschnitt. Das zeigt, dass die Investitionen dieser Banken in IT einen echten Mehrwert für sie schaffen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.temenos.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200107005668/de/

Contacts:

Medienkontakte

Jessica Wolfe und Grace Collins

Temenos Global Public Relations

Tel.: +1 610 232 2793 + 44 20 7423 3969

E-Mail: press@temenos.com



Alistair Kellie und Andrew Adie

Newgate Communications für Temenos

Tel.: +44 20 7680 6550

E-Mail: allnewgatetemenos@newgatecomms.com



Simon Anderson

Narrative für Temenos

Tel.: +44 (0)7393 636 982

E-Mail: simon.anderson@narrative.uk.com