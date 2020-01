Wir hatten Mitte Dezember 2019 bezüglich der Entwicklung des Bitcoin-Preises darauf hingewiesen, dass zwar mit Unterschreiten des Tiefstkurses vom 25.11.2019 ein weiterer Rückgang bis in den Bereich von 6.000 Dollar möglich ist, aber ebenso eine Bodenbildung im Bereich von 6.600 Dollar plausibel wäre.Der Markt hat sich einstweilen entschieden, oberhalb der letzten Marke eine kleine potenzielle Trendumkehrformation in Form einer umgekehrten Schulter-Kopf-Schulter-Formation zu bilden (s. Chart). Zu Beginn der laufenden Woche hat Bitcoin nun auch den Widerstandsbereich erreicht, der vor dem scharfen Rückgang Ende November 2019 seine Unterstützung war.Und auch die mittelfristige Abwärtstrendlinie ist nicht mehr weit vom aktuellen Kurs entfernt. Die Umsätze sind für eine Suche nach Signifikanz nicht gerade hilfreich. Sie nehmen allerdings an Tagen mit fallenden Preisen auch nicht mehr deutlich zu, was Grund zur Hoffnung gibt.

Den vollständigen Artikel lesen ...