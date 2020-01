München (ots) -Frank Beckmann, Koordinator Vorabendprogramm: "Jan Fedder hat dasVorabendprogramm des Ersten geprägt wie kein anderer. In mehr als 400Folgen 'Großstadtrevier' sorgte er als Polizeioberkommissar DirkMatthies für Recht und Ordnung auf dem Kiez - immer mit einem großenHerz für die Schwächeren. Mit zwei ausgewählten Folgen des'Großstadtreviers' werden wir Jan Fedder auf 'seinem' Sendeplatzgedenken."Montag, 13. Januar 2020, 18:50 Uhr"Großstadtrevier: Dirks Sorgenkind" (Folge 395)Die elfjährige Lena taucht bei Momme Mommsen, eines von Dirk Matthies(Jan Fedder) Sorgenkindern, mitsamt einer Daten-CD auf. Zwei Gangsterhaben ihren Vater Holger Beckstein entführt. Der ist IT-Spezialistund hat an seinem Arbeitsplatz Bankunterlagen kopiert, dieSteuerhinterziehung in Milliardenhöhe belegen können. Bevor er sichaber mit seiner Tochter Lena und der Daten-CD in Richtung Thailandabsetzen konnte, haben ihn die Gangster in seiner Wohnung geschnappt.Nur Lena konnte noch schnell zum Nachbarn Momme Mommsen fliehen.Während Harry Möller und Nina Sieveking in diesem Entführungsfallermitteln, kümmert sich Dirk um Momme. Er hat so ein Gefühl, dasssein Sorgenkind mal wieder dabei ist, eine große Dummheit zu begehen.Piet Wellbrook und Paul Dänning müssen derweil in einem Streitzwischen der schwäbischen Besitzerin eines Yoga-Studios, die einegesunde Lebensweise propagiert, und ihrem Nachbarn, demalteingesessenen Frittenbudenbesitzer "Curry-Kurti", vermitteln.Hannes Krabbe hat ganz andere Sorgen: Predictive Analytics. KönnenComputer künftig Verbrechen vorhersagen und damit den Job der Polizeiüberflüssig machen? Das Thema lässt ihn nicht mehr los.Montag, 20. Januar 2020, 18:50 Uhr"Großstadtrevier: Ausnahmezustand " (Folge 405)Was ist los mit Dirk Matthies (Jan Fedder)? Als Ingrid Lüders, dieChefin der Coconut-Bar, sein Konterfei in Hamburg plakatieren lässt,und damit das gesamte Kommissariat 14 als untätig in SachenSchutzgelderpressung durch die Kiezgröße Johan König anprangert,winkt Dirk nur müde ab. Die Presse greift den Fall jedoch gleich auf.Der Polizeipräsident macht Druck. Und Kommissariatsleiterin Küppersfordert von ihrem Team schleunigst Beweise gegen König. Dirk aberbleibt weiterhin fast teilnahmslos. Selbst als Ingrid Lüders Dirk vorJournalisten bezichtigt, von den Schutzgelderpressern Schmiergeldkassiert zu haben, wehrt er sich nicht. Sollte etwas dran sein andiesem unglaublichen Vorwurf? Währenddessen werden Nina Sieveking undPiet Wellbrook zu einem Einsatz in einer Kirche gerufen. PfarrerBlohm, der im Rollstuhl sitzt, meldet einen Diebstahl aus derKollekte. Der Verdacht fällt sofort auf Anna Müllerschön, die mitihrer Tochter beim Pfarrer untergekommen ist. Doch als die Polizistenden Fall aufnehmen wollen, behauptet Pfarrer Blohm, alles sei einIrrtum gewesen. Er habe das Geld wiedergefunden. Welches Spiel wirdhier gespielt?Den geänderten Programmablauf entnehmen Sie bitte den Seitenhttp://programm.daserste.de/ Pressekontakt:Presseservice Das ErsteE-Mail: presseservice@daserste.dewww.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4485736