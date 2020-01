In weniger als einem Jahr errichtete Tesla die Shanghai Gigafactory, um den chinesischen Markt mit Elektroautos zu beliefern. Nun wurden die ersten Fahrzeuge des Model 3 ausgeliefert. Tesla hat am heutigen Tage mit den ersten Auslieferungen des in China gefertigten Model 3 an die chinesischen Kunden begonnen. Zeitgleich vermeldete das chinesische Elektroauto-Start-Up Nio, 2019 insgesamt 20.565 Fahrzeuge im Reich der Mitte verkauft zu haben. In Anwesenheit von Tesla-CEO Elon Musk wurden zehn der ...

