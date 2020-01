Europäische Länder erhalten Einblicke in die Fähigkeiten zur Seeraumüberwachung und Detect-and-Avoid-Funktionen

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), hat eine Reihe von Demonstrationsflügen mit dem ferngesteuerten unbemannten Luftfahrzeugsystem MQ-9 Guardian (Remotely Piloted Aircraft System, RPAS) am 19. Dezember 2019 abgeschlossen. Mit den Testflügen wurden die Fähigkeiten der MQ-9 bei der Seeraumüberwachung sowie des von GA-ASI entwickelten DAA-Systems (Detect and Avoid) zur Konfliktentschärfung im zivilen Luftraum vorgeführt. Die Flüge wurden von den griechischen Luftstreitkräften (Hellenic Air Force, HAF) und der griechischen Küstenwache (Hellenic Coast Guard, HCG) gesponsert und starteten vom Militärflugplatz Larissa in Griechenland. Sie erfolgten vor einer Zuschauerschaft aus Militärangehörigen und Zivilisten.

"We were honored to have the HAF's and the HCG's support for these flight demonstrations with our MQ-9," said Linden Blue, CEO, GA-ASI. (Photo: Business Wire)