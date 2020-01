Eine Reise durch den prosperierenden Stadtstaat Singapur zeigt: Deutschland könnte einiges lernen vom Weltmarktführer in Sachen Wettbewerbsfähigkeit.

Dirk Eichelberger und Michael Voigtmann haben einen Plan, und sie nützen dem Land, also spendiert die Regierung ihnen zwei bis drei Millionen Singapur-Dollar, bis zu zwei Millionen Euro - je nachdem, wie erfolgreich sie sind. Die beiden Deutschen wollen "part of the solution" sein, ein Teil der Lösung, wie es in der Präsentation ihres Unternehmens Wintershine heißt, also sind sie willkommen in Singapur. Ihr Geschäftsinteresse deckt sich mit dem politischen Interesse des Stadtstaates, das ist entscheidend, allein darum geht es hier, wie immer: um perfect matches und mutual benefits, um die Identifikation von Staatszielen und ihre umweglose Ansteuerung, um Zehnjahrespläne der Regierung und das Management ihrer Realisierung - zum Wohle des Landes und seiner Menschen. Pragmatisch vorwärts, technokratisch aufwärts, Zuwanderer mit Fachkompetenz ausdrücklich erwünscht. So ist Singapur reich geworden. So will es reich bleiben.

Und so steuert Singapur mit Eichelberger und Voigtmann jetzt "30 by 30" an. Der Umweltminister hat im Frühjahr 2019 dekretiert, dass das kleine Land an der Südostspitze des asiatischen Kontinents bis 2030 ein knappes Drittel seines Bedarfs an Nahrungsmitteln selbst produzieren soll - und es ist unwahrscheinlich, dass Singapur seine Vorgabe verfehlen wird. Die Regierenden hier pflegen zu liefern und ihre Versprechen zu halten, ihr Wort gilt, die Bevölkerung verlässt sich darauf und kann sich darauf verlassen - das ist die Quintessenz des performancebasierten Gesellschaftsvertrags, an den sich die wirtschaftsweisen Autokraten zu halten haben, wollen sie nicht ihr Gesicht und ihre Glaubwürdigkeit, ihre Legitimation und ihre Macht verlieren.

Gerade hier? Gerade hier!

Singapur investiert kräftig in "30 by 30", in LED-beleuchtete Gemüsefabriken und in moderne Fischfarmen wie die von Wintershine in den seichten Gewässern vor der Nordküste. Eichelberger und Voigtmann versprechen Singapur ab Februar jährlich 400 Tonnen umweltschonend produzierten Barramundi und Red Snapper. Das Wasser in den zehn blauen Tanks auf dem Pontonschiff zirkuliert optimiert, der Kot wird für die Algenzucht aufbereitet, Siemens liefert Sensoren und künstliche Intelligenz zur Überwachung der Fische, Linde steuert Flüssigsauerstoff in Form vom Mikrobläschen bei, die der Hygiene dienlich sind. Aquakultur 4.0, made in Germany, made for Singapur. Und Hightech am Limit. Der Stadtstaat liegt in der Nähe des Äquators, an einer dicht befahrenen Meeresstraße, das Wasser hier ist eigentlich zu warm für die Fischzucht, außerdem reich an Schadstoffen, Bakterien und Krankheitserregern aus aller Welt, sagt Eichelberger. Und trotzdem. Gerade deshalb. Funktioniert die technologiebasierte Präzisionszucht hier, funktioniert sie überall. Singapur macht's vor. Singapur macht's möglich. Singapur als Testlabor der Welt.

Den widrigen Umständen trotzen, das Unmögliche erreichen, das ist die politische DNA dieser Stadt, das Selbstbild der alleinherrschenden People's Action Party (PAP) und ihrer stolzen Führer - ein Selbstbild, das der Wirklichkeit irritierend nahe kommt. Singapur hat sich seit seiner Unabhängigkeit vor 54 Jahren mit atemberaubendem Tempo und Erfolg entwickelt: von einer Wild-West-Stadt in den Tropen, kleiner als Hamburg, im Konflikt mit den Nachbarn, geschüttelt von Krankheiten und ethnischen Unruhen, ohne Rohstoffe und Frischwasser, abhängig von Nahrungsmittel- und Energieimporten - zum wichtigsten Warenumschlagplatz in Südostasien, zum sichersten, propersten Reiseland der Region mit einer herausragend ausgebauten Infrastruktur, zur bevorzugten Food-Destination und Shoppingmall der "Crazy Rich Asians", zu einer Industrie-, Handels-, Banken- und Bildungsmetropole von internationalem Rang.

Der Stadtstaat führt heute (fast) alle Rankings an, die die Wettbewerbsfähigkeit eines Standortes vermessen. Singapur schützt das geistige Eigentum, heiligt das Bankengeheimnis, räumt bei Bildungsvergleichen ...

