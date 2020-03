Ein aktueller Report von Jones Lang Lasalle beleuchtet die Entwicklung von Mieten und Kaufpreisen bei Wohnimmobilien an den Big-8 Standorten in Deutschland. So unterschiedlich die Gründe, so eindeutig die Richtung: klar nach oben.In den von JLL untersuchten Städten Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Düsseldorf, Stuttgart und Leipzig zeigte sich im Jahr 2019 ein gedämpftes Mietpreiswachstum bei beschleunigter Preisentwicklung. Im Mittel haben 2019 die Mietpreise in den acht Städten gegenüber dem Vorjahr um 4,1 Prozent zugelegt. Damit lag der Anstieg unter dem Fünfjahresschnitt der Jahre 2014 bis 2018 (5,0 %). Als wesentliche Gründe für die gedämpfte Mietpreisentwicklung nennt JLL eine erhöhte Neubautätigkeit sowie eine Verschiebung der Nachfrage ins Umland. Die Kaufpreise für Eigentumswohnungen haben sich hingegen 2019 deutlich verteuert und weiter von den Mietpreisen abgesetzt: Mit einem Anstieg im Mittel von 10,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr lagen sie deutlich über dem mittleren Fünfjahresschnitt (+ 8,2 %).

