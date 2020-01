Mainz (ots) - Tödliche Raserunfälle haben mittlerweile Politik und Justiz aufgeschreckt. Und auch der Kampf gegen kriminelle Clans beschäftigte zuletzt Polizei und Justiz intensiv. Am Freitag, 10. Januar 2020, beleuchten zwei neue Dokumentationen in ZDFinfo diese aktuellen Problemfelder: Zunächst ist um 19.30 Uhr die Doku "Tödliche Rennen - Staat gegen Raser" zu sehen, bevor um 20.15 Uhr die 90-minütige Doku "Die Welt der Clans - Verbrechen, Macht und Ehre" folgt.Auch wenn es illegale Autorennen früher schon gegeben hat, häuften sich die Fälle mit tödlichem Ausgang zuletzt dramatisch. Bundestag und Bundesrat haben reagiert und inzwischen ein schärferes Gesetz, den neuen Paragrafen 315d StGB, beschlossen, der illegale Rennen mit Todesfolge mit bis zu zehn Jahren Haft bestraft. Die Dokumentation "Tödliche Rennen - Staat gegen Raser" von Jochen Schulze und Oliver Koytek zeichnet die Entwicklung nach.Was zeichnet Clans aus, und wie bilden sie sich? Und warum ist der eine Clan ein tragendes Element der Gesellschaft, und der andere Clan respektiert keine Regeln und Gesetze? Diesen Fragen gehen die Spiegel-TV-Autoren Christian Frey, Thomas Heise, Roman Lehberger und Claas Meyer-Heuer in der Dokumentation "Die Welt der Clans - Verbrechen, Macht und Ehre" nach.Die Machenschaften von kriminellen Clans haben zuletzt die Öffentlichkeit alarmiert. Haben Familienbanden eine Parallelwelt erschaffen, in der sie ihren Geschäften nachgehen und sich um den Rechtsstaat und das Gemeinwesen wenig scheren? Seit Jahren sorgen die Straftaten arabischer Großfamilien immer wieder für Schlagzeilen - mit Berlin als Hochburg des Verbrechens: der spektakuläre Überfall auf das KaDeWe im Jahr 2014, der Diebstahl einer 100 Kilogramm schweren Goldmünze aus dem Bode-Museum im Jahr 2017, die Beschlagnahme Dutzender Berliner "Clan-Immobilien" wegen des Verdachts der Geldwäsche im Herbst 2018. Im Fokus der Ermittlungen: arabische Familienclans mit bis zu 1000 Mitgliedern. Doch die abgeschotteten Familienstrukturen erschweren Ermittlungserfolge: Clan-Gesetze und der familiäre Zusammenhalt stehen oftmals über Rechtsstaat und Grundgesetz.Die Doku "Tödliche Rennen - Staat gegen Raser", die an die Vorgänger-Filme in ZDFinfo, "Tödliche Rennen - Raser in der Stadt" von 2015 und "Tödliche Rennen - Viel PS und keine Skrupel" von 2017 anknüpft, ist erneut am Freitag, 21. Februar 2020, 21.45 Uhr, und am Freitag, 28. Februar 2020, 15.45 Uhr, in ZDFinfo zu sehen. Die 90-minütige Doku "Die Welt der Clans - Verbrechen, Macht und Ehre" steht erneut am Donnerstag, 16. Januar 2020, 0.15 Uhr, am Freitag, 17. Januar 2020, 6.15 und 17.15 Uhr, sowie am Sonntag, 16. Februar 2020, 16.30 Uhr, auf dem ZDFinfo-Programm.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/toedlicherennenhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4485897