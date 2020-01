Was wir heute für Innovationen halten, treibt die Menschheit zum Teil schon seit langem um. Umgekehrt können wir an Trends erkennen, was in Zukunft unser Leben prägen wird. Wir müssen nur wie Archäologen danach suchen.

"Die Zukunft ist schon da. Sie ist nur ungleich verteilt." Dieses Bonmot stammt von William Gibson, einem amerikanischen Science-Fiction-Autor. Er bezeichnete sich selbst aber lieber als "Archäologe der Gegenwart", weil er nur ausbuddele, was eigentlich schon da sei. Und er hat recht. Wir sind heute höchstens Zeugen des technischen Endspurts einer jahrhundertelangen Entwicklungsgeschichte. Wenn überhaupt.

Selbst die technischen Innovationen Künstliche Intelligenz, Deep Learning, Data Mining, Cybersecurity sind alle nur scheinbar brandneu; in Wahrheit tragen diese Innovationen bereits lange Bärte der Jahrhunderte.

Den ersten Schachcomputer präsentierte der deutsch-ungarische Hofsekretär Wolfgang von Kempelen im Jahre 1769. Okay, da war Betrug im Spiel. Dafür berichtete schon der antike Schriftsteller Homer, dass der Gott Hephaistos selbstfahrende Fahrzeuge und intelligente, handwerkliche geschickte künstliche Dienerinnen angefertigt hatte. Mag auch Legende sein, aber sind die heutigen Maschinen denn wirklich so intelligent und autonom wie gern behauptet?

Und Big Data? Archäologische Funde belegen flächendeckende Datenerhebungen bereits im alten Mesopotamien. Und von einer folgenschweren Volkszählung erzählt schon die Bibel.Kurz: Die Zukunft ist schon lange da, und zwar länger als wir uns erinnern können. Ihre unterschiedlichen Erscheinungsformen in der Welt nehmen wir höchstens bruchstückhaft wahr.Als ...

