Das Unternehmen führt die Technologien Smart Mirror und Color DJ im Jahr 2020 in Friseursalons ein

Im zweiten Jahr in Folge ist Wella Professionals, ein weltweit führender Anbieter von professionellen Haarfärbeprodukten, auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas vertreten und präsentiert neue Entwicklungen im Bereich intelligenter Technologien für Friseursalons.

Werte zu schaffen und die Friseurbranche weltweit zu verbessern, stehen im Mittelpunkt der Mission von Wella Professional, Veränderungen zu bewirken. Dies wird deutlich durch die Anstrengungen der Marke, die Zukunft des Friseursalons zu gestalten.

Der preisgekrönte Smart Mirror, entwickelt in Zusammenarbeit mit CareOS, einem Preisträger des CES Innovation Awards 2020, verbessert das Haarfärbeerlebnis von der Beratung bis zur Nachbetreuung, mit Haarfarbenanprobe per Live-Augmented-Reality (AR), Gesichtserkennung zum Abruf früherer Looks sowie einer 360°-Videoaufzeichnung, die das Haar aus jedem Winkel darstellt.

Color DJ ist das weltweit erste Gerät zum Einsatz in Friseursalons, mit dem Stylisten personalisierte Farbmasken digital entwerfen und produzieren können. Mit mehr als 60 Milliarden möglichen Farbkombinationen, zusätzlich zu den personalisierten Ebenen der Conditioner-Eigenschaften und Duftstoffen, können Friseurkunden ein komplett auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Produkt mit nach Hause nehmen.

Technologien wie Onlinebuchungs- und Managementlösungen für Friseursalons ergänzen Smart Mirror und Color DJ und ermöglichen dem Betreiber, seinen Kunden ein digitales 360-Grad-Erlebnis anzubieten.

"Diese Innovationen demonstrieren unser Ziel, das Erlebnis von Friseuren und Kunden zu verbessern. Es handelt sich dabei nicht um kurzzeitige Trenderscheinungen, sondern um grundlegende Weiterentwicklungen, die zukunftssicher sind und das Wachstum der professionellen Friseurbranche vorantreiben werden", so Sylvie Moreau, Präsidentin bei Coty Professional Beauty.

"Unsere Marken haben eine lange Tradition in der Unterstützung von Friseursalons, und mit der Einführung der Wella Digital Salon-Plattform wird diese Unterstützung für das digitale Zeitalter neu erfunden", berichtet Chris Chesebro, Senior Vice President, Digital Transformation Ecommerce bei Coty Professional Beauty. "Wir werden das Jahr 2020 nutzen, um unser Fundament zu errichten, und in ausgewählten Friseursalons mit der Implementierung dieses Modells beginnen. Die Plattform, die auf CareOS basiert, ermöglicht uns, Dienstleistungen und Informationen aus vielen Quellen zusammenzuführen und Friseuren und Saloninhabern zu helfen, ihr Geschäft effizienter zu führen und ihren Kunden neue und innovative Dienstleistungen bereitzustellen."

Zu den Hauptmerkmalen des Smart Mirror gehören:

Live-AR-Haarfarbenanprobe, die dem Kunden während der Beratung eine Echtzeit-Visualisierung der Farbe im Spiegel ermöglicht

Gesichtserkennungstechnologie zum Abrufen früherer Looks und Dienstleistungen, die dem Stylisten hilft, seinen Kunden bei mehreren Besuchen ein umfassend personalisiertes Erlebnis zu bieten

Kuratierte Einspeisung von Inhalten, einschließlich Trends und klassischer Looks als Inspirationsquellen für den Kunden

360-Grad-Videoaufnahme der Haare aus jedem Winkel, um das Ergebnis besser beurteilen zu können, ohne dass ein weiterer Spiegel verwendet werden muss. Diese Bilder können auch in sozialen Netzwerken ausgetauscht werden.

Verbundene mobile Anwendung, die es Stylisten ermöglicht, mit ihren Kunden auch zwischen den Besuchen in Kontakt zu bleiben Kunden können von überall auf die Plattform zugreifen, um mit ihrem Stylisten in Kontakt zu treten, Produktempfehlungen, personalisierte Tipps und Trends zu erhalten oder ihren nächsten Termin zu vereinbaren

Berührungslose Technologie, die auf Handgesten reagiert, für ein nahtloses Erlebnis.

Zu den Hauptmerkmalen von Color DJ gehören:

Weltweit erstes In-Salon-Gerät für Stylisten, um umfassend personalisierte Glanzfarbmasken digital zu entwerfen und zu produzieren

Erstellt von qualifizierten Salonmitarbeitern vor den Augen des Kunden

60 Milliarden mögliche Farbkombinationen, mit maßgeschneiderten Pflege- und Duftstoffkomponenten, die mehr als eine Billion personalisierte Formeln ermöglichen

Color DJ wird ergänzt von einem digitalen Ökosystem zur Speicherung von Formeln und Weitergabe innerhalb des Friseursalons, um immer wieder für dieselben Kunden verwendet oder unter Beachtung des Datenschutzes entsprechend den saisonalen Trends leicht modifiziert zu werden.

Nähere Informationen zu Color DJ: https://www.youtube.com/watch?v=aj7a0u-bHPA

Coty hat dieses Erlebnis in Zusammenarbeit mit CareOS entwickelt, dem Hersteller einer digitalen Gesundheits- und Schönheitsplattform, die sich ganz natürlich in den Alltag integrieren lässt. Sie optimiert die Nutzung der Zeit vor dem Spiegel, um das Lebensgefühl zu verbessern, indem Daten von verbundenen Geräten, digitalen Diensten und der CareOS-eigenen KI zusammengeführt und ergänzt werden. Bis heute werden mehr als 50 integrierte IoT-Geräte und -Dienste über den CareOS Poseidon Smart Mirror bereitgestellt, der ebenfalls auf der CES vorgestellt wird.

Der Smart Mirror verfügt außerdem über die YouCamMakeup AR- und KI-Technologie von Perfect Corp. zur Echtzeitanprobe von Haarfarben. Präsentiert wird der Smart Mirror bei der CES 2020 in Sands, Hallen A-D, 43949. Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://ces19.mapyourshow.com/7_0/exhibitor/exhibitor-details.cfm?ExhID=T0001360.

Salons und Friseure, die Interesse haben, Pilotpartner für Wella Augmented Salon 2020 zu werden, können sich bis zum 15. Februar 2020 hier bewerben: www.wellacontest.com

Über Coty Inc.

Coty ist eines der weltweit größten Kosmetikunternehmen mit einem renommierten Markenportfolio in den Bereichen Parfüm, Farbkosmetik, Haarfärbemittel und -styling sowie Haut- und Körperpflege. Coty ist globaler Marktführer bei Parfüms, eine starke Nummer zwei bei professioneller Haarfärbemittel und -styling und die Nummer drei bei Farbkosmetik. Die Produkte von Coty werden weltweit in über 150 Ländern verkauft. Coty und seine Marken engagieren sich für eine Reihe von sozialen Anliegen und minimieren die Folgen für die Umwelt. Nähere Informationen über Coty Inc. sind erhältlich unter www.coty.com.

