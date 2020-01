Die wichtigsten Aktienindizes haben im Jahr 2019 teilweise kräftig zugelegt. Wie aber geht's im neuen Jahr weiter und wie sollten Sie sich als Anleger in 2020 positionieren? In einer 4-teiligen Webinarreihe blicken zwei Börsenprofis tief in die sprichwörtliche Glaskugel - melden Sie sich jetzt noch an!Im Online-Seminar am 15. Januar präsentieren Trading-Profi Sebastian Hoffmann und Marktanalystin Birgit Klein von Prime Quants Ihre Prognose für das neue Börsenjahr. Ab 18 Uhr steht ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...