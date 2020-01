FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 8. Januar:



^ TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Sainsbury, Q3 Trading Update 11:00 DEU: Krombacher, Jahres-Pk, Düsseldorf 11:00 DEU: Renault, Jahres-Pk, Düsseldorf 13:00 USA: Walgreens Boots Alliance, Q1-Zahlen 14:00 FRA/JPN: Der frühere Auto-Manager Carlos Ghosn will öffentlich über seine spektakuläre Flucht aus Japan berichten, Beirut



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Munich Re, Vorstellung des Berichts zu Naturkatastrophen 2019 DEU: SDax-Indexänderung (außerordentlich) Vossloh rein / Comdirect raus USA: Bed Bath & Beyond, Q3-Zahlen USA: Fortsetzung Technik-Messe CES



TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 11/19 08:45 FRA: Handelsbilanz 11/19 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 12/19 11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 12/19 11:30 DEU: Anleihen, Laufzeit: 10 Jahre, Volumen: 5 Mrd EUR 14:15 USA: ADP-Beschäftigung 12/19 16:30 USA: Energieministerium, Ölbericht (Woche) 21:00 USA: Konsumentenkredite



SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Verhandlung über millionenschwere Schadenersatzklage des Autozulieferers TWB-Prevent gegen VW, Düsseldorf



16:00 GBR: Die neue Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, und Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier treffen sich in London mit Premierminister Johnson.



RUS: Kremlchef Wladimir Putin reist in die Türkei - Treffen mit Erdogan °



