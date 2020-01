Von Sara Germano

LONDON (Dow Jones)--Der US-Sportartikelhersteller Nike wird ab 1. Juni neuer Ausrüster des Fußballclubs FC Liverpool. Einzelheiten zu dem am Dienstag vereinbarten Vertrag wurden nicht mitgeteilt. Ein Sprecher von Nike wollte sich nicht dazu äußern, ob sich die Bedingungen von jenen unterscheiden, die Gegenstand eines Prozesses mit dem aktuellen Ausrüster New Balance Athletics Inc sind.

Der Vertrag mit New Balance läuft in diesem Jahr aus. Das Bostoner Unternehmen wollte das Ende der Vertragsbeziehung mit dem Verein von Jürgen Klopp aber nicht hinnehmen und zog vor Gericht. New Balance berief sich auf eine Bestimmung, nach der das Unternehmen mit jedem konkurrierenden Angebot gleichziehen kann.

Der im Oktober entschiedene Fall brachte etwas Licht in die oft geheimnisvolle Welt des Sportsponsorings, in der es üblich ist, dass Spitzenteams lukrativere Angebote von konkurrierenden Marken suchen. Laut dem Gerichtsurteil bot Nike an, Liverpool 30 Millionen Pfund pro Saison zu zahlen, plus 5 Prozent des Nettoumsatzes an lizenzierten Schuhen und 20 Prozent des Nettoumsatzes aller anderen lizenzierten Produkte.

Das Unternehmen versprach außerdem, Liverpool-Produkte mit Werbung zu vermarkten, die mindestens drei "Superstar-Athleten und Influencer vom Kaliber eines LeBron James, Serena Williams [und] Drake", zeige. New Balance machte einen Gegenvorschlag. Diesen wies der Richter mit der Begründung zurück, dass er nicht mit Nikes Angebot vergleichbar sei.

Vertreter des Vereins sowie von New Balance reagierten am Dienstag zunächst nicht auf die Bitte um einen Kommentar.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/bam/rio

(END) Dow Jones Newswires

January 07, 2020 11:19 ET (16:19 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.