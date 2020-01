Unternehmensgründer David Hall bleibt Vorstandsvorsitzender

Velodyne Lidar, Inc. hat heute Anand Gopalan als neuen CEO bekanntgegeben. Gopalan, der vorher der CTO von Velodyne war, übernimmt die Position von David Hall, dem legendären Gründer von Velodyne. Hall bleibt weiterhin Vorstandsvorsitzender und aktiv an der Leitung der Technologie, der Produktvision und der Geschäftsstrategie des Unternehmens beteiligt.

Gopalan ist ein sehr erfahrener Ingenieur und technologischer Experter mit Erfahrung im Aufbau und in der Leitung weltweiter Ingenieursunternehmen. Er kam 2016 zu Velodyne und bildete ein modernes Forschungs- und Entwicklungsteam. Gopalan leitet die kundenorientierten Technologie- und Produktentwicklungsteams von Velodyne, um auf Marktbedürfnisse für Lidar-Lösungen zu reagieren, die für High Performance, Kostenoptimierung und hochvolumige Produktion vorgesehen sind.

In den letzten drei Jahren hat Gopalan eng mit Hall an der Entwicklung des technologischen Plans und der strategischen Vision des Unternehmens zusammengearbeitet. Gopalan ist in der Branche als Vordenker sowohl im Bereich Geschäftswesen als auch im Bereich Technologie anerkannt. Vor Kurzem wurde Gopalan als Sprecher des Unternehmens aktiver und erklärte Menschen in aller Welt fachmännisch die Vorteile und Funktionsweise von Lidar. Velodyne verfolgt die Richtlinie, von innerhalb des Unternehmens zu befördern und Gopalan war die logische Wahl, da er sich 2019 bewährt hatte.

Gopalan und das Velodyne-Team freuen sich darauf, auf dem Wachstumspfad des Unternehmens aufzubauen. Aufgrund der Bandbreite und der Vielfältigkeit des Lidar-Portfolios von Velodyne leistet das Unternehmen weiterhin revolutionäre Beiträge zu der sich immer weiter ausdehnenden autonomen Branche. Velodyne ist in vielen verschiedenen Märkten ein anerkanntes führendes Unternehmen, einschließlich in der Automobilbranche, Kartierung, On-Demand-Mobilität, Robotik, Sicherheit, unbemannte Luftfahrzeuge (unmanned aerial vehicles, UAV) und vieles mehr.

Unter der Führung von Gopalan an der Seite von Hall brachte Velodyne eine Reihe bahnbrechender Lidar-Produkte auf den Markt, einschließlich den Alpha Prime, Velarray, VelaDome und einen neuen wegweisenden Lidar-Sensor, der bald für leistungsstarke Fahrerassistenzsysteme (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) eingesetzt werden soll. Aufgrund seiner geringen Kosten wird dieser Sensor die Fahrzeugsicherheit für den normalen Autobesitzer erhöhen. Velodyne wird seinen neuen Lidar-Sensor bei der CES 2020 vorstellen und Gopalan wird seine Vision für das Unternehmen am Dienstag, den 7. Januar um 11:00 Uhr PST im Rahmen einer Pressekonferenz am Velodyne-Stand Nr. 7520 darlegen.

David Hall erfand im Jahr 2005 die bahnbrechende 3D Lidar-Sensortechnologie, welches den Weg für die Revolutionierung der Automobilbranche ebnete und den Grundstein für die marktführende Stellung von Velodyne legte. Die Idee, die Lidar-Technologie für autonomes Fahren zu nutzen, kam Hall bei der Teilnahme an der DARPA Grand Challenge für autonome Fahrzeuge. Hall ist Besitzer von mehr als 30 US-Patenten und ist ein technologischer Visionär und Serienerfinder für verschiedene Anwendungen, einschließlich Lidar, Audio und Marineanwendungen. Die Intellectual Property Owners Education Foundation erteilte Hall 2018 die Auszeichnung "Erfinder des Jahres".

"Anand Gopalan und ich haben gemeinsam an dem technologischen Plan von Velodyne gearbeitet. Er ist die richtige Person, um Velodyne in seiner nächsten Wachstumsphase zu leiten", so Hall. "Er ist am Puls der Zeit, was Kunden- und Marktbedürfnisse angeht und verfügt gleichzeitig über herausragende technische Fähigkeiten und Führungsqualitäten, die zu Innovationen und Leistungen führen werden. Als Vorsitzender hat Anand meine volle Unterstützung, während ich weiterhin Visionen, Strategien und Erfindungen beitragen werde."

"David Hall ist mehr als nur der Gründer von Velodyne er ist auch der Gründer unserer Branche. Ich bin ihm sehr dankbar für das Vertrauen, das er mir entgegengebracht hat und freue mich darauf, ein so geschichtsträchtiges Unternehmen im Bereich Innovation zu leiten wie Velodyne. Wir stehen an der Spitze unseres Marktes und sind bereit, das Zeitalter der Autonomie voranzutreiben. Velodyne bringt durch Vielfältigkeit, Reaktionsfähigkeit und Flexibilität eine verbesserte Mobilität und Sicherheit", so Gopalan.

Die Beförderung Gopalans zum CEO wird das Führungsteam bei Velodyne Lidar stärken und die täglichen Geschäftstätigkeiten fördern, wenn das Unternehmen auf US-amerikanische und globale Marktchancen reagiert. Gopalan und Hall werden auch weiterhin von einer starken Führungsriege von Velodyne unterstützt, einschließlich Marta Hall, Chief Marketing Officer (CMO), Rick Tewell, Chief Operating Officer (COO), Mike Jellen, Chief Commercial Officer (CCO), Drew Hamer, Chief Financial Officer (CFO), Barbara Rogan, General Counsel und Mircea Gradu, Senior Vice President of Product and Quality.

