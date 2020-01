Die Wiener Börse hat am Freitag im Minus geschlossen. Die schwache Eröffnung an den US-Börsen hatten diesseits des Atlantiks den Börsenbarometern einen Negativdrall verpasst. Der ATX drehte am späten Nachmittag in die Verlustzone. Er fiel letzten Endes um 13,24 Punkte oder 0,41 Prozent auf 3.189,50 Einheiten.Zum Vergleich die wichtigsten Börsenindizes um 17.30 Uhr: Dow Jones/New York -0,23 Prozent, ...

