Oliver Kahn kann sich nach über einem Jahrzehnt als mächtiger Münchener Macher wieder seiner "Herzensangelegenheit" widmen. Seine Ziele passen zum früheren Spieler-Motto.

Als brodelnder Fußball-Vulkan will sich Oliver Kahn in Business-Hemd und Anzug nicht mehr aufführen. "Ich werde nicht durch den Meetingraum grätschen", sagte der 50-Jährige und lächelte zum Abschluss seiner wegweisenden Antrittsrede als Vorstandsmitglied beim FC Bayern.

Emotionalität habe ihm auf dem Platz sehr viel geholfen, "aber das ist über elfeinhalb Jahre her und die Dinge ändern sich". Grenzwertige Auftritte als Torwart-"Titan" und Heißsporn gehören der Vergangenheit an. Mit wohlüberlegten Worten rief der langjährige Kapitän am Dienstag bei seiner Vorstellung in der Münchner Arena ein neues Kapitel seiner großen Karriere aus.

Kahn trat zum Start seiner zunächst auf fünf Jahre datierten Amtszeit beim deutschen Fußball-Rekordmeister schon sehr Chef-like auf. Der frühere Weltklassekeeper strahlte nach fast zwölf Jahren Abwesenheit auch gleich wieder diesen unbändigen Ehrgeiz aus, mit dem er zur von den Bayern-Fans verehrten Club-Legende avanciert war.

"Die Erfolgsgeschichte weiter- und fortzuschreiben, das ist schon ziemlich reizvoll, und vielleicht noch eine Schippe draufzulegen", sagte Kahn passend zu seinem früheren Spieler-Motto "weiter, immer weiter". Ziel sei es für den FC Bayern, in allen Bereichen "die Nummer 1" zu sein, sagte Kahn. Man wolle "hochklassigen, absoluten Weltklasse-Fußball" bieten.

Wie einst Uli Hoeneß will Kahn auch "für die Spieler da sein" und eine "familiäre" Atmosphäre schaffen. Der Ex-Boss, der Kahn als starken Mann für seinen Herzensclub noch selbst ausgewählt hatte, wird an solchen Mia-san-Mia-Worten diebische Freude haben.

Nübels Schritt "sehr mutig"

Als mächtiger Vorstandschef der Zukunft moderierte Kahn gleich einmal das jüngste Aufregerthema: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...