NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens von 133 auf 130 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Anleger sollten sich auf einen verhaltenen Start in das neue Jahr einstellen, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er rechne aber damit, dass das Unternehmen dennoch an seinen Prognosen festhalten werde./he



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2020 / 21:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2020 / 21:17 / GMT