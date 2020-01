Las Vegas (ots/PRNewswire) - - Die CES in Las Vegas, USA, ist eine der weltweit größten und einflussreichsten technischen Konferenzen und Ausstellungen- Unter den prominentesten globalen Technologieunternehmen ist NNG aus Ungarn auf der Veranstaltung vertreten- NNG präsentiert seine Lösungen mit Fokus auf Verkehr und Transport der Zukunft und legt dabei besonderen Wert auf standortbezogene Mobilität, Benutzerfreundlichkeit im Fahrzeug und Cyber-Sicherheitslösungen für die AutomobilindustrieObwohl die CES als eine Messe für Verbrauchertechnologie gilt, werden auf der Messe jedes Jahr immer mehr Lösungen für die Automobilindustrie vorgestellt. Der Grund dafür ist die ununterbrochene Entwicklung der Softwareindustrie, die einen starken Einfluss auf eine wachsende Zahl anderer Branchen, einschließlich der Automobilbranche, hat.So wie es kein Smartphone ohne iOS oder Android gibt, spielen auch die Automotive Software und die Bordsysteme, die die Vehicle User Experience (UX) ermöglichen, eine immer wichtigere Rolle in der Automobilherstellung. Die Qualität und Ästhetik von Infotainment- und Fahrerassistenzsystemen kann für jede Automarke als deutlicher Wettbewerbsvorteil angesehen werden. Autokäufer erwarten von ihrem bevorzugten Fahrzeug das gleiche nahtlose Erlebnis, das ihr Smart-Gerät bietet. Dieses Kundenbedürfnis treibt die Fahrzeugentwicklung voran.Der in Budapest ansässige Automobil-Software-Zulieferer NNG, der im Jahr 2020 sein 15-jähriges Bestehen feiert, ist ein regelmäßiger Aussteller auf der CES, wo er seine neuesten Entwicklungen präsentiert, die der Automobilindustrie fortschrittliche Mobilitätslösungen bieten sollen. Neben Technologie- und Navigationslösungen für Offline- und vernetzte Fahrzeuge legt NNG einen besonderen Schwerpunkt auf die Cybersicherheit der Fahrzeuge - wie die in Las Vegas gezeigten Entwicklungen des Unternehmens zeigen.Viele verbinden Auto und Verkehr der Zukunft mit Elektromobilität, die in größerem Umfang als das selbstfahrende Auto Fuß fassen kann. In beiden Bereichen spielt jedoch ein Faktor eine Schlüsselrolle: die effiziente Navigation."Die eingebaute Navigation ist einer der wesentlichsten Faktoren für die Nutzbarkeit eines Elektroautos", sagt Martin Pfeifle, Chief Technology Officer bei NNG. "Die Navigation ist entscheidend, um lange Strecken in einem Elektroauto zurückzulegen oder um zu verhindern, dass die Batterie unerwartet leer wird.Das Navigationssystem muss das Auto, seine technischen Eigenschaften und den Fahrstil des Fahrers genau kennen und daraus errechnen können, welcher Ladestation die richtige Wahl ist. Es kann sogar das gewählte Lade-Zeitfenster für das Auto in der Zukunft buchen".Obwohl die Cybersicherheit von Fahrzeugen für viele Menschen immer noch Science Fiction ist, sind bereits viele Fahrzeuge mit Internetanschluss auf der Straße unterwegs. Neue, schnelle, mobile Breitband-(5G)-Internetverbindungen werden von der Branche übernommen, und ohne umfassende Cybersicherheit werden Fahrzeuge genauso bösartigen Cyberangriffen ausgesetzt sein wie unsere PCs."Bei NNG haben wir kontinuierlich die Anfälligkeit der Software im Auto getestet, um unerwünschte Ereignisse zu verhindern, die die Kontrolle über das Auto übernehmen könnten", sagt Ziv Levi, CEO und Gründer von Arilou Technologies, Mitglied der NNG-Gruppe. "Der nahtlose Betrieb der Software wird besonders wichtig sein, um die Verbreitung von Elektroautos zu unterstützen."Die Routenberechnung in einem selbstfahrenden Auto kann in Zukunft ein ganz anderes Niveau erreichen. Die Software in vernetzten und kommunizierenden Autos kann den Verkehr optimieren, indem sie große Staus verhindert. Außerdem kann sie dazu führen, dass die Zahl der Unfälle, die auf menschliches Versagen zurückzuführen sind, sinkt.INFORMATIONEN ZU NNG LLCNNG, ein globaler Automobil-Softwarelieferant, arbeitet daran, das beste Fahrzeugerlebnis für alle zu bieten. Das Unternehmen bietet Lösungen von außergewöhnlichem Wert für vernetzte Navigation, Cybersicherheit und Benutzererfahrung.Die Lösungen, die für ihre iGO-Navigationssoftware bekannt sind, werden hauptsächlich in White-Label-Produkten für große Automobilunternehmen eingesetzt. Die Navigation von NNG ist weltweit auf über 60 Millionen Geräten bei 38 Automarken installiert und verzeichnet ein steigendes Umsatzwachstum.NNG ist auf allen Kontinenten vertreten und unterhält unter anderem Geschäftsstellen in den USA (4), Brasilien, Schweiz, Ungarn (2), Israel, China, Indien, Südafrika und Japan, um hochgradig lokalisierte Lösungen sicherzustellen und auf jedem Markt die besten verfügbaren Inhalte zusammenzuführen.