Nach dem iranischen Raketenangriff auf US-Truppen im Irak starten Asiens Börsen verunsichert in den Tag. Der Nikkei rutscht ab.

Aus Furcht vor einer weiteren Eskalation in der Nahostkrise nach dem iranischen Raketenangriff auf US-Truppen im Irak sind die Börsen in Asien abgerutscht. In Tokio verliert der japanische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...