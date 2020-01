Deutsche Anleger können schon bald per Indexfonds am möglichen Zukunftsmarkt Cannabis partizipieren. Der erste Cannabis-ETF kommt nach Deutschland.? Cannabis-ETF startet am 13. Januar? Produkt von Purpose und HANetf ? Großes Wachstumspotenzial erhofftCannabis gilt als potenzieller Wachstumsmarkt. Doch bislang können Anleger hierzulande lediglich in Einzelaktien der Branche investieren, ein deutscher Cannabis-ETF etwa existierte bislang nicht. Dies ändert sich aber bald: Am 13. Januar ...

