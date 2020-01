Boston (ots/PRNewswire) - HEVC Advance, ein unabhängiger Lizenzverwalter, gab heute bekannt, dass LG Electronics Inc. (LG) Lizenzgeber und Lizenznehmer im HEVC Advance HEVC/H.265 Patent-Pool geworden ist. Als Lizenzgeber werden nun alle wesentlichen Patente von LG für HEVC/H.265 über den HEVC Advance Patent Pool verfügbar sein, der ein transparentes und effizientes Lizenzierungsprogramm für alle wesentlichen HEVC/H.265 Patente bietet. Als Lizenznehmer erhält LG Zugang zu den bei HEVC Advance verfügbaren über 10.000 weltweiten Patenten (und es werden immer mehr), die für die Implementierung des HEVC/H.265 Video-Codec-Standards notwendig sind.



"Wir freuen uns sehr, dass LG sich für HEVC Advance entschieden hat, um seine wichtigen HEVC/H.265 Patente zu lizenzieren", so Peter Moller, CEO von HEVC Advance. "LG ist eines der größten und wichtigsten Verbraucherelektronik-Unternehmen der Welt. Sie sind führend bei Innovation und geistigem Eigentum und werden weltweit respektiert. Die Unterstützung von LG stellt einen weiteren großen Schritt in Richtung unseres Ziels dar, IP-Barrieren zu beseitigen und die Vorteile der HEVC-Technologie allen Verbrauchern und allen Marktteilnehmern zugänglich zu machen."



Über HEVC Advance



HEVC Advance ist ein unabhängiges Unternehmen für Lizenzierungsadministration, das gegründet wurde, um die Entwicklung, Administration und Verwaltung eines HEVC/H.265-Patent-Pools für die Lizenzierung wesentlicher Patente zu leiten. HEVC Advance bietet einen transparenten und effizienten Lizenzmechanismus für die von HEVC patentierte Technologie. Weitere Informationen zu HEVC Advance finden Sie unter www.hevcadvance.com.



