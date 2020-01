Das japanische Unternehmen Nagase & Co., Ltd., ein lizenzierter Distributor von LeddarTech, wird im Rahmen der Automotive World 2020 in Tokio auf der CAR-ELE am Stand A7-61 im Tokyo Big Sight International Exhibition Center vertreten sein

QUEBEC CITY, Jan. 08, 2020, ein branchenführendes Unternehmen im Bereich der LiDAR-Technologie, das die vielseitigste und skalierbarste LiDAR-Plattform für den Automobil- und Mobilitätssektor anbietet, gab heute bekannt, dass es sich bei der CAR-ELE , die im Rahmen der Automotive World 2020 vom 15. bis 17. Januar 2020 in Tokio stattfindet, seinem japanischen Vertriebspartner Nagase & Co., Ltd anschließen wird. Auf der Automotive World ist eine Vielzahl von elektronischen Technologien für die Automobilindustrie zu sehen, darunter Komponenten, Materialien, Software, Fertigungsanlagen und Prüftechnologien. Sie zieht OEMs und Direktlieferanten für Automobilhersteller aus der ganzen Welt an und hat sich zu einer Pflichtveranstaltung für Fachleute der Automobilindustrie entwickelt.



"Wir freuen uns darauf, bei der Automotive World 2020 unsere partnerschaftliche Beziehung zu LeddarTech weiter ausbauen zu können", sagte Koichi Kawahito, Leiter des Geschäftsbereichs Advanced Mobility bei Nagase. Kawahito fügte hinzu: "Nagase arbeitet daran, sein Automobilgeschäft durch den Vertrieb von Komponenten und Systemen sowie durch das Angebot von Software und Design-Dienstleistungen für Fahrassistenzsysteme (ADAS), Elektrofahrzeuge und Mensch-Maschine-Schnittstellen auszubauen. Die LiDAR-Mobilitätsplattform von LeddarTech, die Tier-1-Lieferanten differenzierte, überzeugende Einsatzmöglichkeiten der LiDAR-Technologie im Automobilsektor bietet, ergänzt unsere Vision und unterstützt unseren kreativen und technologischen Fortschritt."

"LeddarTech hat sich der Bereitstellung der besten Technologie und Unterstützungsleistungen für seine weltweiten Kunden verschrieben. Wir sind stolz darauf, dass wir mit einem so angesehenen Distributor wie Nagase & Co., Ltd. zusammenarbeiten können und im Jahr 2020 bereits zum zweiten Mal mit Nagase an der Automotive World teilnehmen werden", führte Adrian Pierce, Vice-President für Global Sales and Business Development bei LeddarTech, aus. Er fügte an: "Wir freuen uns darauf, in diesem Jahr auf der Veranstaltung den preisgekrönten Leddar Pixell zu präsentieren. Diese 3D-Solid-State-LiDAR-Cocoon-Lösung wurde speziell für autonome Fahrzeuge wie autonome Shuttles, Robo-Taxis, Nutz- und Lieferfahrzeuge entwickelt und ermöglicht durch verbesserte Erkennung und Robustheit die beste Sicherheit ihrer Klasse", so Pierce abschließend.

Vorteile von Leddar Pixell:

Zuverlässige Erkennung von Objekten und VRUs (Vulnurable Road Users)

Breites horizontales Sichtfeld von 180°

Keine toten Zonen im ausgeleuchteten Sichtfeld.

Außergewöhnliche Haltbarkeit

3D-Flash, Solid-State-Design ohne bewegliche Teile

IP67-Gehäuse mit schlagfesten Fenstern und Verbindern in Automobilqualität

Seit seiner Markteinführung im September 2019 wurde Leddar Pixell auf mehreren Fachmessen in Europa, Nordamerika und Asien vorgestellt.

Über Nagase

Nagase & Co. Ltd. ist ein Handelsunternehmen für Chemikalien, das 1832 in Kyoto, Japan, gegründet wurde. Die Nagase Group begann als ein spezialisiertes Handelsunternehmen, das Exklusivverträge für den Vertrieb branchenführender Produkte aus aller Welt in Japan abschloss. Im Laufe der Jahre hat das Unternehmen sein Know-how in Bezug auf Technologie und Informationsbeschaffung genutzt, um sein Geschäft in ein Hybridmodell umzuwandeln, das überragende Fertigungs-, Verarbeitungs- und F&E-Funktionen sowie Dienstleistungen für Handelsunternehmen bietet. Die Abteilung "Mobility Solutions" liefert seit langem hochfunktionale Materialien und Teile für die Automobilindustrie und konzentriert sich nun darauf, modernste Technologien auf den Markt zu bringen, um zu einer sichereren und komfortableren Mobilitätsgesellschaft beizutragen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nagase.co.jp/english .

Über LeddarTech

LeddarTech ist mit seiner äußerst vielseitigen und skalierbaren LiDAR-Plattform für den Automobil- und Mobilitätssektor, die auf der einzigartigen LeddarEngine beruht, führend in der Fahrzeugbranche. Die Engine besteht aus einer Reihe von SoCs, die für die funktionale Sicherheit in Automobilqualität zertifiziert sind und in Kombination mit der Signalverarbeitungssoftware LeddarSP verwendet werden. Das Unternehmen ist verantwortlich für verschiedene Innovationen im Bereich hochmoderner Fernerkundungsanwendungen für die Mobilität, wobei seine patentierten Technologien sowohl FAS als auch die autonomen Fahreigenschaften von Pkw, Lkw, Bussen, Lieferfahrzeugen, Robo-Taxis, Pendelfahrzeugen usw. verbessern. Weitere Informationen über LeddarTech finden Sie unter www.LeddarTech.com sowie auf LinkedIn , Twitter , Facebook , und YouTube.

LeddarTech, Leddar, LeddarEngine, LeddarSP und LeddarTech Logos sind Marken oder eingetragene Marken von LeddarTech Inc. Alle anderen Marken und Produktnamen, einschließlich BlackBerry, BlackBerry Secure und QNX OS for Safety, sind oder können Marken oder eingetragene Marken sein, die zur Identifizierung von Produkten oder Dienstleistungen ihrer jeweiligen Eigentümer verwendet werden.