In der Nacht hat der Iran seine Androhungen wahr gemacht und Raketen auf die irakische Luftwaffenbasis Ain al-Assad im Westen des Landes geschossen. US-Präsident Trump reagierte via Twitter umgehend. Zudem ist in der Nacht ein aus Teheran gestartetes, ukrainisches Flugzeug in der unmittelbar nach dem Start abgestürzt. Nach ersten Meldungen soll es sich hierbei aber um einen Unfall handeln. So reagierten die Märkte bis jetzt.Die Märkte reagierten naturgemäß mit einem deutlichen Kursrutsch. Der DAX ...

