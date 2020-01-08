FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.01.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 09.01.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.01.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 09.01.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
CL4A XFRA US44332N1063 HUAZHU GROUP SP.ADR/1 0.304 EUR
21Q XFRA GB00B2PDGW16 WH SMITH LS -,220895 0.482 EUR
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CL4A XFRA US44332N1063 HUAZHU GROUP SP.ADR/1 0.304 EUR
21Q XFRA GB00B2PDGW16 WH SMITH LS -,220895 0.482 EUR