FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.01.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 09.01.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.01.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 09.01.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTWRX1 XFRA GB00B67G5X01 WORKSPACE GROUP LS 1 0.137 EURXFRA DE000HSH4WP6 HCOB WM MZ 15/23 0.000 %3FY XFRA GB00BFZNLB60 AJ BELL PLC (WI) -,000125 0.039 EURBAC XFRA US92343V1044 VERIZON COMM. INC. DL-,10 0.550 EURUF0 XFRA US9026531049 UDR INC. DL-,01 0.306 EURTLK XFRA US8894781033 TOLL BROTHERS DL -,01 0.098 EURRV1 XFRA US7542121089 RAVEN IND. INC. DL 1 0.116 EURPD2 XFRA US7033951036 PATTERSON COS INC. DL-,01 0.233 EUROG5 XFRA US6708371033 OGE EN. CORP. DL -,01 0.347 EURMKY XFRA US6074091090 MOBILE TELESYSTEMS ADR/2 0.374 EURMSQ XFRA US5745991068 MASCO CORP. DL 1 0.121 EUR5M71 XFRA US55953Q2021 MAGNIT GDR REG.S/1/5RL-01 0.421 EURLCO XFRA US5341871094 LINCOLN NATL 0.358 EURLDS XFRA US5150981018 LANDSTAR SYS DL-,01 1.789 EURITU XFRA US4612021034 INTUIT INC. DL-,01 0.474 EURGRM XFRA US3703341046 GENL MILLS DL -,10 0.438 EURDDN XFRA US2371941053 DARDEN REST. INC. 0.787 EURCQK XFRA US21871D1037 CORELOGIC INC. DL-,00001 0.197 EURXFRA DE000HSH4NE9 HCOB RZ 1 14/23 0.001 %BK2 XFRA US1184401065 BUCKLE INC. DL-,01 1.386 EURBRV XFRA US1046741062 BRADY CORP.N.V.C.A DL-,01 0.195 EURSOBA XFRA US00206R1023 AT + T INC. DL 1 0.465 EUR46P1 XFRA GB00B2NGPM57 PARAGON BANKING GR. LS 1 0.167 EURFEX XFRA GB00B1XH2C03 FERREXPO PLC 0.059 EURQY6 XFRA GB00B0WMWD03 QINETIQ GROUP PLC LS -,01 0.026 EUR4A91 XFRA GB00BBG9VN75 AVEVA GRP LS-,03555 0.182 EURPRHA XFRA ES0175438003 PROSEGUR NOM. EO -,06 0.033 EURTDB XFRA CA8911605092 TORONTO-DOMINION BK 0.510 EURONE XFRA CA68272K1030 ONEX CORP. (SUB. VTG) 0.069 EURDR3 XFRA CA25675T1075 DOLLARAMA INC. 0.030 EUREBZ XFRA BMG2109G1033 CHINA GAS HLDGS HD-,01 0.012 EURUN6A XFRA IE0033024807 UDG HEALTHCARE EO -,05 0.110 EUR9DB XFRA US2383371091 DAVE+BASTERS ENTER.DL-,01 0.143 EUR14HA XFRA SE0007126115 HEMFOSA FASTIGHETER AB 0.057 EUR3DO XFRA GB00B3W40C23 DOTDIGITAL GR.PLC LS-,005 0.008 EUR