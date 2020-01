Nordex hat im Dezember 2019 neben den bereits gemeldeten Aufträgen aus Europa zudem den Auftrag zur Errichtung des niederländischen Windparks "De Drentse Monden en Oostermoer" (DMO) erhalten. Der Hersteller liefert 44 Anlagen des Typs N131/3900 mit einer Kapazität von 171,6 MW an die Kunden Duurzame Energieproductie Exloermond BV, Raedthuys DDM B.V. und Windpark Oostermoer Exploitatie B.V., so Nordex in einer Mitteilung. Gemeinsam bilden die drei Projekte den Windpark "DMO". Alle Turbinen wird Nordex ...

