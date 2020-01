Die comdirect Bank AG (ISIN: DE0005428007) wird Teil der Commerzbank, Squeeze-Out sicher, Vossloh AG (ISIN: DE0007667107) übernimmt den SDAX-Platz ab HEUTE. Durch einen Anteilskauf von einem wichtigen Aktionär gelang es der Commerzbank die wichitge 90%-Beteiligungsschwelle zu überschreiten, die für einen Squeeze-Out notwendig ist. Hierdurch nimmt gleichzeitig der Freefloat der comdirect-Aktie so stark ab, dass ein Fast-Exit aus dem SDAX erfolgen muss - Vossloh kann so in den SDAX nach kurzer Abstinenz zurückkehren. Gut so, wozu einen Wert bis zur HV im Mai im SDAX lassen, wenn dort sowieso mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...