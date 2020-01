An Europas wichtigsten Aktienmärkten sind die Anleger am Dienstag wegen der US-iranischen Spannungen weiter auf der Hut geblieben. Im EuroStoxx 50 nahm der anfangs noch recht deutliche Optimismus im Verlauf ab, am Nachmittag rutschte der Leitindex zeitweise ins Minus, zum Handelsende stand ein moderates Plus von 0,2% auf der Kurstafel. In Paris beendete der CAC 40 den Handel nahezu unverändert, in Deutschland waren die Investoren wesentlich optimistischer und der Dax konnte 0,8% zulegen und in London endete der FTSE 100 ebenfalls so gut wie kaum verändert. Da der Höhenflug der Ölpreise zunächst einmal zum Erliegen kam, war der Ölsektor der schwächste in Europa, Total beispielsweise schloss mit einem Abschlag von 0,7%. Deutlich erholt ...

