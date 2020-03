VERBUND AG: Jahresergebnis 2019: Sehr gute Geschäftsentwicklung stärkt zukünftige VERBUND PositionierungDGAP-News: VERBUND AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis VERBUND AG: Jahresergebnis 2019: Sehr gute Geschäftsentwicklung stärkt zukünftige VERBUND Positionierung18.03.2020 / 07:58 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Das Geschäftsjahr 2019 war für uns sehr wichtig und erfreulich. Wichtig, weil wir weitere wesentliche strategische Zielsetzungen beschlossen haben, die die Zukunft des Konzerns positiv gestalten werden. Erfreulich, weil wir wieder eine höchst beachtliche wirtschaftliche Entwicklung vorweisen konnten, die unsere eingeschlagene Strategie bestätigt. Wir sind überzeugt davon, dass wir als Versorger mit nahezu 100 % erneuerbaren Energieträgern ideal für eine dekarbonisierte, dezentrale und digitalisierte Energiezukunft positioniert sind.Das verbesserte energiewirtschaftliche Umfeld, v.a. die stark gestiegenen durchschnittlichen Absatzpreise für Strom sowie gestiegene Preise für CO2-Zertifkate, haben die Ergebnisentwicklung im Jahr 2019 positiv beeinflusst. Dies wurde am Kapitalmarkt entsprechend honoriert und führte neben einer guten Jahresperformance der VERBUND-Aktie in Höhe von 20,1% auch zu zwei Ratingverbesserungen für die VERBUND AG. S&P erhöhte sein Rating für die VERBUND AG von "A-/stable outlook" auf "A/stable outlook". Moody's hob sein Rating von "Baa1/positive outlook" auf "A3/stable outlook" an. Damit befindet sich VERBUND in der Spitzengruppe der Versorger in Europa.Das VERBUND-Ergebnis für das Geschäftsjahr 2019 ist äußerst erfreulich. Alle steuerungsrelevanten Kennzahlen des Konzerns konnten erheblich verbessert werden. Diese positive Entwicklung ist vor allem auf die Realisierung der stark gestiegenen durchschnittlichen Absatzpreise, bedingt durch ein höheres Strompreisniveau auf dem Großhandelsmarkt für Strom, zurückzuführen. Der durchschnittliche Absatzpreis im Bereich der Eigenerzeugung aus Wasserkraft konnte um 9,7 EUR/MWh auf 39,0 EUR/MWh gesteigert werden. Auch die Erzeugung aus Wasserkraft erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr. Der Erzeugungskoeffizient der Laufwasserkraftwerke lag mit 1,01 um 7 Prozentpunkte über dem Vergleichswert des Vorjahres und um 1 Prozentpunkt über dem langjährigen Durchschnitt. Der Ergebnisbeitrag aus dem Segment Netz fiel aufgrund höherer temporärer Mehrerlöse ebenfalls besser aus als in der Berichtsperiode des Vorjahres.Das EBITDA, das operative Ergebnis vor Abschreibungen, stieg um 36,9 % auf 1.183,5 Mio. EUR, und das Konzernergebnis erhöhte sich um 28,1 % auf 554,8 Mio. EUR gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres. Nach Bereinigung der Ergebnisse um positive Einmaleffekte stieg das EBITDA um 37,1 %, das Konzernergebnis konnte sogar um 60,4 % auf 549,0 Mio. EUR gesteigert werden. Auch die Finanzlage des Konzerns hat sich erheblich verbessert. Der operative Cash Flow stieg um 81,3 % auf 1.204,3 Mio. EUR, der Free Cash Flow nach Dividende erreichte einen Rekordwert von 639,3 Mio. EUR. Mit dieser Finanzkraft konnte die Verschuldung weiter reduziert werden. Das Net Debt/EBITDA lag zum 31.12.2019 bei 1,9 und zählt damit zu den Top-Werten aller europäischen Versorger. Auch hinsichtlich Rentabilität und Profitabilität erzielt der Konzern Spitzenwerte. Der Return on Capital Employed (ROCE) bzw. die Eigenkapitalrentabilität verbesserten sich auf 7,8 % bzw. 10,2 %. Die EBITDA-Marge liegt bei attraktiven 30,4 %.Dividende 2019 In der Hauptversammlung am 28.4.2020 wird für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende von 0,69 EUR je Aktie vorgeschlagen. Die Ausschüttungsquote bezogen auf das berichtete Konzernergebnis beträgt 2019 43,2 %, bezogen auf das um Einmaleffekte bereinigte Konzernergebnis 43,7 %.Ausblick 2020 Auf Basis einer durchschnittlichen Eigenerzeugung aus Wasser- und Windkraft sowie der Chancen- und Risikolage wird für das Geschäftsjahr 2020 ein EBITDA zwischen rund 1.150 Mio. EUR und rund 1.340 Mio. EUR und ein Konzernergebnis zwischen rund 510 Mio. EUR und rund 630 Mio. EUR erwartet. VERBUND plant für das Geschäftsjahr 2020 eine Ausschüttungsquote zwischen 40 und 50 % bezogen auf das um Einmaleffekte bereinigte Konzernergebnis in Höhe zwischen rund 510 Mio. EUR und 630 Mio. EUR.Kennzahlen Einheit 2018 2019 Verände- rung Umsatzerlöse* Mio. 2.671,1 3.895,0 45,8 % EUR EBITDA Mio. 864,2 1.183,5 36,9 % EUR Operatives Ergebnis Mio. 655,1 865,9 32,2 % EUR Konzernergebnis Mio. 433,2 554,8 28,1 % EUR Ergebnis je Aktie EUR 1,25 1,60 28,1 % EBIT-Marge* % 24,5 22,2 - EBITDA-Marge* % 32,4 30,4 - Cashflow aus operativer Tätigkeit Mio. 664,1 1.204,3 81,3 % EUR Free Cashflow vor Dividende Mio. 415,3 817,4 96,8 % EUR Free Cashflow nach Dividende Mio. 237,2 639,3 169,5 % EUR Net Debt/EBITDA X 3,0 1,9 - Performance der VERBUND Aktie % 84,9 20,1 - (Vorgeschlagene) Dividende je Aktie EUR 0,42 0,69 64,3 % Treibhausgasemissionen Scope 1 kt CO2e 1.070,1 1.072,7 0,2 % direkte Emissionen** Spezifische THGEmissionen (Scope 1/ g 34,4 32,4 -5,9 % Gesamtstromerzeugung) CO2e/kW- h * Die Berechnung wurde im Geschäftsjahr 2019 gemäß IAS 8 mit Wirkung vom 1. Weitere Informationen sowie nicht-finanzielle Kennzahlen finden Sie im Integrierten Geschäftsbericht 2019, der auf www.verbund.com > Investor Relations > Aktuelles Finanzergebnis verfügbar ist. 