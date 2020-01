Beide präsentieren auf der CES in Las Vegas die Modelle für die Autozukunft mit Schwerpunkt E-mobility. Das futuristische Gerät von Daimler, das gestern im Fernsehen umfangreich gezeigt wurde, soll tatsächlich nicht nur ein Modell sein, sondern in der Realität weitgehend erreicht werden. Die Börse reagierte darauf gar nicht. Doch Tesla erreichte mit 470 $ einen neuen Rekord. Wie weit geht die Fahrt? Ziele offen!



