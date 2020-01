FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Mittwoch nach einem iranischen Raketenangriff auf US-Stützpunkte im Irak nur leicht zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,16 Prozent auf 172,26 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf minus 0,26 Prozent.



Bei den übrigen Staatsanleihen aus der Eurozone zeigte sich eine ähnliche Entwicklung. Auch hier legten die Kurse im frühen Handel nur leicht zu. Es zeigte sich keine breitangelegte Flucht in sichere Anlagehäfen.



Der vom Iran als Vergeltung für die Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani gestartete Angriff auf amerikanisch genutzten Militärstützpunkte im Irak zeigte generell nur für kurze Zeit größere Auswirkung an den Finanzmärkten. Laut einem Medienbericht waren die im Irak stationierten US-Soldaten vor dem iranischen Raketenangriff gewarnt worden. US-Präsident Donald Trump kündigte an, sich im Laufe des Tages äußern zu wollen. "Alles ist gut", schrieb er auf Twitter./jkr/bgf/mis