Köln (ots) - Buchführung, Banking, Versicherungsangelegenheiten, Behördengänge - 36 Prozent der Freiberufler und Selbständigen verbringen mindestens 20 Prozent ihrer Arbeitszeit mit nicht-wertschöpfenden Tätigkeiten. Bei jedem Zehnten frisst der "Papierkram" sogar ein Drittel oder mehr der produktiven Zeit auf. Das sind Ergebnisse der aktuellen Studie "Fokus Selbständigkeit". Die mailo Versicherung AG hat dafür mehr als 900 Freiberufler und Selbständige befragt."Diese oftmals komplizierten Vorgänge stellen eine besondere Belastung dar und untergraben die Bemühungen vieler Selbstständigen, intern einen möglichst effizienten und produktiven Arbeitsprozess zu etablieren", hat Armin Molla, Vorstand der mailo Versicherung AG, erkannt. Ursache des Problems sei, dass viele Behörden und Unternehmen noch an verkrusteten und veralteten Prozessen festhalten würden. "Auch wenn viele Selbstständige zum Beispiel auf ein papierloses Büro und voll-digitalisierte Strukturen umgestellt haben, müssen sie in der Kommunikation und im Datenaustausch mit Dritten häufig noch manuelle oder papierbasierte Arbeitsschritte umsetzen. Es wird Zeit, dass der Markt darauf reagiert und diese Zeiträuber eliminiert", sagt Molla.Auch das deutsche Steuersystem wird gerügt: Nach Ansicht von 84 Prozent der Studien-Teilnehmer ist das Steuersystem für Selbständige und Freiberufler zu kompliziert. Die Bürokratie mit Ämtern und vergleichbaren Stellen kostet nach Ansicht von jedem Zweiten zu viel Zeit.Freiberufler erwarten spezialisierte ProdukteVon ihrer Versicherung erwarten Freiberufler heutzutage digitalisierte und zielgerichtete Produkte, würden von den Angeboten der meisten Anbieter aber noch enttäuscht. So geben 74 Prozent der Befragten an, dass die am Markt erhältlichen Gewerbeversicherungen nur unzureichend auf die speziellen Bedürfnisse von Selbstständigen zugeschnitten seien. Laut mailo-Vorstand Molla treffe die Vermittler dieser Produkte keine Schuld: "Neun von zehn Freiberuflern sind der Ansicht, dass ihr Versicherungsvertreter oder Makler sich gut beziehungsweise sehr gut auskennt", so Molla. Nachholbedarf sieht der mailo-Vorstand hingegen bei vielen großen Anbietern, die bislang nicht auf die Wünsche und Anforderungen dieser Kundengruppe eingegangen seien.Wie Makler eine passgenaue und effiziente Lösung für Freiberufler und Selbständige zusammenstellen können, zeigt mailo im Rahmen seiner 30-Tage-Challenge. Mithilfe von Webinaren und Lernmodulen zum Thema werden die Versicherungsmakler optimal unterstützt und für einen erfolgreichen Markteintritt begleitet. Die 30-Tage-Challenge ist damit perfekt für Versicherungsmakler, die bisher wenig oder gar kein Gewerbegeschäft machen. Das komprimierte Trainingsprogramm ist genau darauf ausgerichtet, um diese attraktive Zielgruppe richtig zu verstehen und schließlich auch haftungssicher zu beraten. Alle Informationen zur 30-Tage-Challenge unter www.mailo.ag/100kunden (http://www.mailo.ag/100kunden).Über die mailo Versicherung AG - www.mailo.ag (http://www.mailo.ag)Die mailo Versicherung AG ist die digitale Versicherung für Unternehmer, Selbständige und Freelancer. Das auf Gewerberisiken spezialisierte Versicherungsunternehmen bietet eigene, auf diverse Gewerbe-Zielgruppen zugeschnittene, Betriebshaftpflicht-, Vermögensschadenhaftpflicht- und Sachinhalt-Versicherungsprodukte an.mailo bietet seinen Kunden passgenaue Versicherungslösungen, die sie zur Absicherung ihrer beruflichen Existenz brauchen. Dafür arbeitet mailo partnerschaftlich mit Versicherungsmaklern, Assekuradeuren und Plattformen zusammen. Die mailo-Versicherungslösungen können für ausgewählte Gewerbemakler und Assekuradeure auch als White-Label-Produkte entwickelt werden.Die mailo Versicherung AG wurde im Dezember 2017 gegründet und ist seit Februar 2019 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zum Geschäftsbetrieb als Versicherer in Deutschland zugelassen. Hinter mailo stehen neben den Gründern Armin Molla, Sten Nahrgang und Dr. Matthias Uebing auch starke Rückversicherer, Partner und Kapitalgeber, darunter die Munich Re und Deutsche Rück, STS Ventures oder Hevella Capital.