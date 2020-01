Sportartikel-Hersteller sind wieder gefragt an der Börse. Nike, Adidas und Puma stehen unmittelbar vor neuen Höchstständen. Die Amerikaner machen nun Schlagzeilen mit einem Mega-Deal: Nike wird neuer Ausrüster des FC Liverpool. Der englische Tabellenführer beendet die Partnerschaft mit dem ebenfalls amerikanischen Hersteller New Balance.Vom 1. Juni an bekommt der FC Liverpool die Spiel-, Trainings- und Reiseausrüstung vom amerikanischen Hersteller Nike. Der Vertrag, den der von Jürgen Klopp gecoachte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...