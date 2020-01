Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die deutsche Inflationsrate ist im Dezember auf 1,5% gestiegen, so Dr. Stefan Mütze von der Helaba.Die Preissteigerung im Gesamtjahr liege bei 1,4%. In der Eurozone seien die Verbraucherpreise im Dezember um 1,3% gestiegen. Vor allem Dienstleistungen seien teurer geworden. Die jahresdurchschnittliche Rate 2019 liege bei 1,2%. Die Kernrate im gemeinsamen Währungsraum verharre im Dezember bei 1,3%. Die deutsche Inflationsrate dürfte in den nächsten Monaten noch zunehmen. Da Ende 2018 der Ölpreis gesunken sei, würden die Jahresraten ein Jahr später höher ausfallen. (Ausgabe vom 07.01.2020) (08.01.2020/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...