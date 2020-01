Allzu viele Aktien, bei denen die Analysten so überwiegend positiv gestimmt sind wie in Bezug auf die Allianz, finden sich im DAX nicht. Von 23 Analysten sehen 17 die Allianz-Aktie als glatten Kauf an. Und alleine der Durchschnitt der Kursziele der Experten liegt derzeit mit 232 Euro über dem Hoch des Jahres 2019 von 225,90 Euro. Wobei dieses letztjährige Hoch keineswegs das Ende der Fahnenstange für den Aufwärtstrend bedeuten müsste, welchen die Aktie des Finanz- und Versicherungskonzerns Ende 2018 begonnen hat.

Denn das Unternehmen überzeugt mit einer Steigerung der Unternehmensgewinne, die zwar nicht explosiv, aber stetig verläuft, was angesichts des Negativzins-Umfelds eine beeindruckende Entwicklung ist. Eine Entwicklung, die für den Investor durch eine Dividende honoriert wird, die im Vorjahr für 2018 ...

