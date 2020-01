Die Aktien des US-Elektroautobauers Tesla haben ihren jüngst starken Lauf am Dienstag mit einem weiteren Rekordhoch gekrönt. In der Spitze ging es bis auf 471,32 Dollar hinauf. Am Ende gingen die Papiere von Tesla mit einem Plus von 3,9 Prozent auf 469,06 Dollar aus dem Handel. Allein seit Anfang Dezember hat die Aktie damit mittlerweile mehr als 40 Prozent zugelegt. Der zwischenzeitliche Rücksetzer Ende Dezember wurde zu Beginn des neuen Jahres gleich wieder für Zukäufe genutzt.Tesla gab am Dienstag ...

