Der deutsche Leitindex ist nach der kurzen Erholung vom Vortag zurück in der Verlustzone. Das als wertstabil geltende Gold ist in Euro dagegen so teuer wie noch nie.

An den Aktienmärkten wächst die Furcht vor einer weiteren Eskalation im Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Der Dax notiert am Mittwochmorgen 0,7 Prozent im Minus und fällt auf 13.135 Punkte. Auslöser ist ein Raketenangriff des Irans auf zwei von den USA genutzten Militärstützpunkten im Irak. Zuvor hatten die USA am vergangenen Freitag den einflussreichen iranischen Generals Kassem Soleimani bei einem Drohnenangriff gezielt getötet.

Allerdings fiel das Minus zum Handelsstart weniger heftig aus als befürchtet: Vorbörslich hatte der Leitindex bis zu einem Prozent im Minus gelegen. Das lag zum einen daran, dass Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif erklärte, sein Land strebe keinen Krieg an. Zum anderen ließ auch die erste Reaktion von Donald Trump über Twitter vermuten, dass der US-Präsident keine komplette Eskalation anstrebt. "Alles ist gut", schrieb er auf Twitter. Momentan würden die Auswirkungen noch geprüft. Er wird am Mittwochmorgen (Ortszeit) ausführlich Stellung nehmen.

Eine ähnliche Reaktion gab es am Ölmarkt: Die Ölpreise stiegen am frühen Morgen auf ein Vier-Monats-Hoch, die Sorte Brent aus der Nordsee verteuerte sich um bis zu 5,1 Prozent auf 71,75 Dollar je Barrel. Zuletzt gab Brent aber einen Großteil seiner Gewinne wieder ab.

Nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...