FCR Immobilien hat ihre seit dem Frühjahr 2019 angebotene Unternehmensanleihe 2019/24 über bis zu 30 Mio. EUR inzwischen vollständig am Bondmarkt untergebracht. Heute außerdem in den News: publity schließt Untermietvertrag mit Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) in Leipzig und SeniVita Sozial verschiebt Nachzahlungen auf Genussscheine und -rechte. Unternehmensanleihe 2019/24 der FCR Immobilien ...

