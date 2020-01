Die CORESTATE Capital Holding S.A. (ISIN: LU1296758029) , ein führender unabhängiger Investment-Manager für Immobilien in Europa, gibt den nächsten Schritt seiner Pan-europäischen Expansionsstrategie bekannt. Das Unternehmen erwirbt einen Serviced Apartment-Komplex in Kopenhagen/Dänemark und tätigt damit sein erstes Investment in Skandinavien. Das Objekt wird von CORESTATE unter der Serviced Apartment-Marke JOYN betrieben werden und Teil der Micro Living-Plattform mit mehr als 30.000 Studentenwohnheimen und Serviced Apartments in Europa sein. Aktuell betreibt oder besitzt CORESTATE Micro Living-Objekte ...

