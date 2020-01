Köln (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Citadel Advisors LLC hat Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Lufthansa AG leicht erhöht: Der steigende Ölpreis belastet die Flugbranche und lässt die Shortseller auf sinkende Kurse bei der Lufthansa-Aktie setzen. So erweitert der Hedgefonds Citadel Advisors LLC seine Leerverkauf-Aktivitäten in den Aktien der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) weiterhin. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...