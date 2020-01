In New York verlief der Handel gestern ruhig. Die Indizes begnügten sich mit einer geringen Schwankungsbreite. Im S&P500 lagen gerade mal 12 Punkte zwischen Tageshoch und Tagestief. Per Saldo gab es hier einen kleinen Verlust von 0,3 Prozent. Im Dow Jones waren es -0,4 Prozent. Der Nasdaq100 hingegen schaffte es sogar fast in die Gewinnzone. In der Nacht war es dann mit der Ruhe vorbei. Im Irak schlugen zwei iranische Raketen ein. Die Vergeltung für den Tötung des Top-Militärs Soleimani ist angelaufen. Die Börsen reagierten besorgt. Die Dax Indikation tauchte in der Nacht abermals unter die 13.000 Marke ab. In Asien schloss der Nikkei über 1,5 Prozent schwächer. Heute früh aber erholen sich die Notierungen schon wieder.

ISIN: DE0008469008, DE0007472060

