Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Irankonflikt bleibt das entscheidende Thema für die Rentenmärkte und solange sich keine Entspannung abzeichnet, bleiben EWU-Kerntitel tendenziell unterstützt, so die Analysten der Helaba.So habe der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) gestern ungeachtet der stärkeren Preisdynamik in der EWU wieder zulegen können. Übergeordnet sei das technische Bild mit dem intakten September-Abwärtstrend zwar getrübt, jedoch gebe es Stabilisierungstendenzen. So sei die Oktober-Widerstandslinie überschritten worden und die 21-Tagelinie habe einem Test standgehalten. Ein erster Widerstand liege bei 172,99. Dieser sei aufgrund des Raketenangriffs auf US-Militärstützpunkte im Irak kurzzeitig überschritten worden. Darüber zeige sich das Hoch von Ende November bei 173,61. Unterstützungen würden die Analysten bei 171,91 und bei 171,10 lokalisieren. Die Trading-Range liege zwischen 171,90 und 173,20. (08.01.2020/alc/a/a) ...

